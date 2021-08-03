【裕廊渔港重开】巴刹鱼贩：渔获选择减少 巴刹暂未涨价

（早报讯）随着裕廊渔港恢复批发市场买卖，不少巴刹鱼贩在今天（8月3日）凌晨到渔港取货。不过，大多受访鱼贩指出，目前仅有少过半数的鱼商复工，因此渔获的选择比以往少，批发价也提高约一到两成，但他们暂时还没调高在巴刹的售价。

记者今早走访锦茂巴刹与熟食中心，巴刹约六个鱼和海鲜摊位大多都已重新营业。其中一名鱼贩李家成（44岁）受访时说，自己在清晨3时左右到渔港取货，渔港的安全管理措施比以往严格。鱼贩只能在特定的停车场停车，同时也只能从一个入口处进入渔港。

“工作人员也会检查我们的聚合酶链式反应（PCR）检测结果，确定是阴性才让我们进去，而且检测结果的有效期也只有三天，之后又要去检测。”

李家成说，因一些鱼商和他们的员工还在隔离，今早只有少过半数的鱼商复工，所以渔获的选择很少，一些鱼类则没有货。“我今天拿的货比以往少大概一半，因为货少，批发价高了大概一到两成，但我们没有起价。”

裕华村巴刹与熟食中心大多的鱼贩也在今天回到巴刹重新开档。在巴刹卖鱼十多年的杨勇明（66岁）说，自己以往清晨3时左右才会到渔港取货，但担心渔港加强防疫措施会拖慢取货的过程，他便提早在凌晨1时多抵达渔港。

“今天从马来西亚运往渔港的货比较迟才到，而且可能是因为需要消毒，所以等到他们把鱼搬下来卖都已经接近早上4时了。”

据杨勇明的观察，今早到渔港取货的鱼贩也比以往常得少。

另一名鱼贩周高昇（61岁）也说，虽然一些鱼获较晚抵达，但选择不多，所以并没有对取货的程序造成太大的延误。

“今天营业的鱼商不多、货也比较少，好像君令鱼也没有什么货，所以说真的，也没什么好选的，很快就买完了。”

不少公众也在得知裕廊渔港恢复批发市场后，一早就到巴刹购买新鲜的鱼和海鲜。

麦丽青（60岁，家庭主妇）说：“自从渔港关闭后我就没有买鱼，而且也不太喜欢冷冻鱼，所以看到今天巴刹鱼摊都开了，就买了不少鱼回家煮。”

小贩中心和咖啡店摊贩：供应价提高成本增加

在咖啡店和小贩中心售卖鱼类熟食的业者也受到裕廊渔港感染群的影响，多数业者说供应价的提高导致成本增加。

经营四家分店的白兰阁鲜鱼汤老板陈轩毅（27岁）今早受访时说，自裕廊渔港宣布关闭后，供应商便从其他渠道获取渔获，供应价也因此提高。例如，巴当鱼从原本每公斤12元增加至15元。

陈轩毅说：“以每公斤增加3元来计算，一碗鱼片汤的成本就起了5角。但我们没办法突然提高售价，因此只能自己承担成本的增加。”他也说，自昨天裕廊渔港重开后，供应价已恢复正常。

在实龙岗中通道第261座咖啡店售卖鱼片汤的丁方志（45岁）说，摊位的供应商是从裕廊渔港取货的，裕廊渔港关闭造成渔获短缺，供应商只能提供空运的渔获。

“空运的巴当鱼售价每公斤高出4元，可是为了能继续营业，即便成本提高，我们也须进货。”丁方志也透露，自裕廊渔港出现感染群后，营业额便减少了约20%，如今又禁止堂食，他恐怕生意会继续受影响。

也有业者说，由于部分鱼类供应短缺，只能以其他鱼来替代。在淡滨尼第137座“圆巴刹”售卖鱼片汤和鱼头炉的刘科才（58岁）说，裕廊渔港的关闭导致巴当鱼的货缺，为了能够继续售卖鱼片汤，他们只能将原本用于烹饪鱼头炉的红斑鱼切片，以替代巴当鱼。

他也希望，随着裕廊渔港重新开放，供应链将恢复正常。“今天供应商已能提供一部分的巴当鱼了，我相信从明日开始，我们的供应链将恢复正常。”