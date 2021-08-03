过去三年 131名拥攻击性武器的青少年被捕

（早报讯）过去三年，有131名18岁以下的青少年因拥有攻击性武器被捕。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（8月3日）在国会说，内政部在考虑让售卖斧头等危险武器的实体店商家和电子交易平台商，核查买主的年龄，确保未成年者不会接触这些物品。

“一旦有详情，内政部将在日后公布。”

陈国明是针对淡滨尼集选区议员朱倍庆的口头询问时，作出上述答复。

朱倍庆就最近立化中学校园血案涉及网购危险武器提出询问。他想知道，现有措施是否足以限制青少年接触危险武器？当局是否计划让卖家发现可疑交易时，向当局举报？

他建议加强管制，提议规定实体店销售商和网络交易平台核查买家年龄。

陈国明指出，核查买主年龄具一定的挑战，规定零售商，尤其是网络零售商去查问买家购买这些合法物品的意图，就更加困难。

“所以我们必须取得平衡，而不是过度监管。我们知道须管制青少年接触武器，但也必须对整个课题保持实际态度。”

陈国明说，根据军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act），内政部目前管制的六种武器包括：剑、长矛（spear） 、矛头（spearhead）、匕首（dagger）、刺刀（bayonet）和一些具有危险性的弓箭。

他指出，经手武器者须遵守一些安全条件。例如，卖方必须保存交易记录，而物主也须安全存放这些武器。

今年1月，国会已三读通过枪支、爆炸物和武器管制法案（GEWCA）。新法令扩大武器的管制范围，将在今年底取代军火与爆炸物法令。

陈国明说，当局已不断检讨，看管制水准是否恰当。要确定哪些危险物件列入法令时，也必须找到恰当平衡点，因为几乎每个物件，包括日常使用的厨房刀和菜刀，都能当武器。

像枪支和爆炸物这类带来极大破坏力的高度危险品，一定要严厉管制。

但他指出，像其他有混合使用功能的物品，比如斧头和巴冷刀，可能可以制订一些管制措施，“可是必须慎重考虑，避免过度监管”。

朱倍庆也询问内政部如何与教育部合作，加强学生对危险武器的意识，以及在学校进行危险武器的检查。

陈国明回复说，当局已和教育部合作，包括推出让学生学习紧急应变能力和知识的全国保家安民计划（SG Secure）。

他指出，当局会继续与教育部和学校合作，加强学生意识和检查工作，并让学校知道应对涉及武器事件的方法。