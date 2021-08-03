助骗子汇逾200万元 女商人监84月4周

46岁女商人与尼日利亚籍骗子相爱后，借出账户协助男友洗黑钱。她食髓知味为赚取更多佣金，再替其他六名骗子洗钱，结果生意“越做越大”，还招募七名钱骡，从2014年至2017年协助骗子们将超过200万元“转出”我国。

被告萝海扎（译音，46岁）一共面对58项指控，当中指她多次抵触抵触贪污、贩毒和严重罪案法令，包括借出银行账户给不法之徒及和他人串谋接收赃款。她日前承认其中15项后，其余交由法官下判时考虑，昨天（2日）被判坐牢84个月和四周。

根据法庭文件，被告在2013年1月认识尼日利亚籍男友，并发现他是一名长居在马来西亚的跨国诈骗集团成员。

但被告在同年9月开始“同流合污”，借出不同的银行账户，包括自己公司的账户给男友接收诈骗的赃款。男友也在每次转账后，付给她5%的佣金。

尝到甜头的被告通过男友得知，其他骗子给的佣金更高，于是通过男友和社交媒体面簿与六名骗子合作，借出多个账户给他们收款，并每次收到10%的佣金。

控方称，被告称自己曾一度每周赚取约10万元的佣金，截至2018年已赚了超过10万元。

根据文件，被告四年下来提供的账户共协助接收超过135万元赃款，同时还帮助不法之徒将超过200万元的资金转出我国。