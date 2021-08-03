超过八成巴刹和小贩中心的摊贩和清洁工已完成接种

文 /
王康威

发布 / 2021年8月3日 6:20 PM

更新 / 2021年8月3日 8:50 PM

永续发展与环境部长傅海燕是在今天早上到裕华村巴刹与熟食中心视察。（永续发展与环境部提供）
永续发展与环境部长傅海燕是在今天早上到裕华村巴刹与熟食中心视察。（永续发展与环境部提供）

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（早报讯）全岛所有巴刹和小贩中心已落实更严格的安全管理措施，已有91%摊主、员工和清洁员工接种至少一剂疫苗，超过81%也完成接种两剂疫苗。

永续发展与环境部长傅海燕是在今天（8月3日）早上到裕华村巴刹与熟食中心视察后，通过视频透露了上述的看法和数据。

她说：“我们已经在所有的巴刹和小贩中心安装了隔离网来控制人流，所有到这里的访客都需要经过这样的访客注册，所有的工作人员和访客也必须携带“合力追踪”便携式追踪器或使用手机应用。通过这样措施，我们希望能更好地做防疫工作。”

她也透露，小贩中的接种比例很高，而且他们也定期每14天接受检测。当局希望通过一系列的安全措施，能让公众能安全使用巴刹和小贩中心。她也呼吁访客也应遵守相关的安全措施。

国家环境局则指出，当局已和各市镇理事会以及商会合作，加强巴刹和小贩中心的安全管理措施，包括设置围栏限制进出，并要求摊贩和访客都使用合力追踪携手防疫器或手机应用登记入场。

自2021年7月，所有巴刹摊主、员工和清洁工都须进行定期轮流检测。环境局也在7月18日至25日间完成对所有摊主、员工和清洁工进行一次性聚合酶链式反应（PCR）冠病检测。环境局也和保健促进局合作，向摊主和员工发放抗原快速自助检测仪，鼓励他们定期自行检测。当局也会鼓励还未接种的摊主和员工这么做。

芳林和崇文巴刹与熟食中心今天正式重开，环境局表示，已完成对这些巴刹的清理，所有确诊摊贩都已完成或即将完成隔离。目前还关闭的五间巴刹和熟食中心的清洁工作也将在近几天完成。

继续关闭的五间巴刹和熟食中心将在几天内完成清洁工作。海格路巴刹与熟食中心和忠邦巴刹将关闭至今天（4日）、金文泰第448座巴刹与熟食中心以及黄埔通道巴刹将关闭至明天（5日），文礼坊美食村第221座熟食区则将在关闭至6日。

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