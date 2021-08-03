超过八成巴刹和小贩中心的摊贩和清洁工已完成接种

（早报讯）全岛所有巴刹和小贩中心已落实更严格的安全管理措施，已有91%摊主、员工和清洁员工接种至少一剂疫苗，超过81%也完成接种两剂疫苗。

永续发展与环境部长傅海燕是在今天（8月3日）早上到裕华村巴刹与熟食中心视察后，通过视频透露了上述的看法和数据。

她说：“我们已经在所有的巴刹和小贩中心安装了隔离网来控制人流，所有到这里的访客都需要经过这样的访客注册，所有的工作人员和访客也必须携带“合力追踪”便携式追踪器或使用手机应用。通过这样措施，我们希望能更好地做防疫工作。”

她也透露，小贩中的接种比例很高，而且他们也定期每14天接受检测。当局希望通过一系列的安全措施，能让公众能安全使用巴刹和小贩中心。她也呼吁访客也应遵守相关的安全措施。

国家环境局则指出，当局已和各市镇理事会以及商会合作，加强巴刹和小贩中心的安全管理措施，包括设置围栏限制进出，并要求摊贩和访客都使用合力追踪携手防疫器或手机应用登记入场。

自2021年7月，所有巴刹摊主、员工和清洁工都须进行定期轮流检测。环境局也在7月18日至25日间完成对所有摊主、员工和清洁工进行一次性聚合酶链式反应（PCR）冠病检测。环境局也和保健促进局合作，向摊主和员工发放抗原快速自助检测仪，鼓励他们定期自行检测。当局也会鼓励还未接种的摊主和员工这么做。

芳林和崇文巴刹与熟食中心今天正式重开，环境局表示，已完成对这些巴刹的清理，所有确诊摊贩都已完成或即将完成隔离。目前还关闭的五间巴刹和熟食中心的清洁工作也将在近几天完成。

继续关闭的五间巴刹和熟食中心将在几天内完成清洁工作。海格路巴刹与熟食中心和忠邦巴刹将关闭至今天（4日）、金文泰第448座巴刹与熟食中心以及黄埔通道巴刹将关闭至明天（5日），文礼坊美食村第221座熟食区则将在关闭至6日。