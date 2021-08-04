华侨银行第二季净利同比增长59％至11.6亿元

（早报讯）华侨银行（OCBC）今年第二季净利同比增长59％至11亿6000万元，上半年增长86％至26亿6100万元。

集团宣布派发每股25分中期股息，派发率是上半年净利的42％，与2019年派发的中期股息一致，同时高于去年上半年的15.9分。派息日是8月26日。

根据新加坡金融管理局指引，集团去年派息限制在前一个财年的60％。

华侨银行今天（8月4日）开市前发布第二季和上半年业绩。

第二季净利息收入同比减少2％至14亿6000万元，主要是因为净利息收益率（NIM）减少了2个基点至1.58％。

较低的交易、投资和保险收入，造成非利息收入同比减少3％至11亿1000万元。不过，收费收入增加28％，抵消了部分影响。

与去年同期相比，集团在第二季拨出的准备金总额减少至2亿3200万元，这仍高于今年第一季的1亿6100万元。集团根据区域市场目前的营运环境，为未减值贷款预留了较多准备金。

截至今年6月30日，总不良资产为40亿8000万元，比一年前减少6％。不良贷款比率为1.5％，和前一季一样，也低于一年前的1.6％。

贷款方面，客户贷款同比增长3％至2750亿元。

华侨银行集团总裁黄碧娟在业绩文告中说，得益于多元化经营优势，集团在2021年上半年继续取得了坚韧的业绩。“净利增长是由强劲的银行和保险业绩所驱动。同时，财富管理收入强劲增长，私人银行的资产管理规模继续扩大。在低利率环境之下，净利息收益率保持相对稳定，随着消费者和商业信心的恢复，收费和投资相关收入也在增长。”

黄碧娟表示，集团仍然对当前的营运环境保持警惕。