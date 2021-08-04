大华银行第二季净利同比增长43％至10亿元

（早报讯）大华银行（UOB）今年第二季净利同比增长43％至10亿零300万元，上半年净利增长29％至20亿1100万元。

集团宣布每股派发60分的中期股息，股息派发率为50％，派息日为8月27日。

大华银行今天（8月4日）开市前发布第二季和上半年业绩。

贷款强劲增长，加上净利息收益率（NIM）增加8个基点至1.56％，带动第二季净利息收入同比增加8％至15亿7800万元，

财富管理、贷款相关以及基金管理收费强劲增长，也带动第二季净收费和佣金收入增加34％。其他非利息收入则减少32％至2亿4300万元。

上半年净利息收入同比增长2％至31亿1000万元，净收费和佣金收入增加28％，达到12亿3000万元的新高。

企业客户对经济展现信心，贸易和投资交易增加，带动贷款相关费用在上半年增加了33％。

资产素质方面，不良贷款比率维持在1.5％。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在业绩文告中说：“我们的多元化客户经营和对数码能力的投资，使我们能够实现另一季度强劲的业绩。在核心业务贡献之下，加上资产素质保持坚韧，上半年净利取得29％增长。”

黄一宗也说，集团稳健的资产负债表以及强大的资本和流动资金，也使集团有能力协助客户抓住大中华区和发达市场的新机遇。

随着各国加快了疫苗接种的步伐，黄一宗乐观认为，东南亚的情况会逐渐好转。