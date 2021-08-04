（早报讯）华尔街隔夜股市反映投资者乐观情绪，美国三大股指皆上扬，周二涨幅介于0.55％至0.82％。

新加坡海峡时报指数昨日全天下滑新下跌11.97点或0.38％，周二闭市报3149.25点。

周三（8月4日)值得关注个股：

*华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）今早开市前发布今年第二季及上半年业绩报告。

*华侨银行次季净利同比增长59％至11亿6000万元，上半年增长86％至26亿6100万元。集团宣布派发每股25分中期股息，派发率是上半年净利的42％，与2019年派发的中期股息一致，同时高于去年上半年的15.9分。派息日是8月26日。

*大华银行次季净利同比增长43％至10亿零300万元，上半年增长29％至20亿1100万元。集团宣布派发每股60分中期股息，派发率是上半年净利的50％，与2019年派发的中期股息一致，同时高于去年上半年的39分。派息日是8月27日。

*克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）今早开市前宣布以1000万英镑（1880万新元）收购一栋英国物流资产，比估值折扣3％，比重置成本折扣32%。若包括以现金方式支付给管理人的收购费，以及与收购有关其他费用和开支，收购价为1080万英镑。预计这项收购不会对信托的有形资产净值造成任何重大影响。

*房地产发展商华联企业（OUE）上半年转亏为盈，净利报3010万元，去年上半年它净亏2亿零720万元，因为去年上半年业绩蒙受脱售美国洛杉矶联邦银行大厦（US Bank Tower）造成的公允价值亏损。

*混凝土及水泥供应商泛联集团（Pan United）上半年净利回弹至696万元，营收同比上扬45％至2亿7658万元。去年上半年受阻断措施影响，净利仅28万元，营收仅1亿9037万元，因为阻断措施期间我国建筑业停顿下来。

*Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）上半年可派发收入持稳于3540万美元（4780万新元），上半年总收入和净房地产收入皆持稳于7210万美元和4630万美元。

信托基于上半年业绩每单位派息3.33美分。而依据6月24日的私下售股，信托宣布在2021年1月1日至7月5日累计派息每单位3.42美分，派息日为8月20日。

*精砺（Dyna-mac）获得中国招商局重工（江苏）一份总值1亿1400万元的临时合同，由位于中国的合资公司负责供应、制作和建造干舷模块（Topside module）。

*长信传媒（GHY Culture and Media）的非直接联号公司天津长信影视传媒，与合作伙伴刘世昭在中国成立合资公司厦门金朝映画文化传媒。合资公司的注册资本为1021万元人民币（213万新元），天津长信持有合资公司51％的股权，刘世昭持有剩余股权。

*英顺控股（ES Group）发布盈利预警，预计2021财年上半年会出现净亏损。亏损原因之一是冠病抗疫措施导致外籍工人面对入境限制，公司船厂因此人手短缺。租船收入也遭受疫情的打击而减少。