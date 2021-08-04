内政部探讨区别监管家庭式卡拉OK与其他夜间娱乐场所

（早报讯）政府在探讨对家庭式卡拉OK业者与其他夜间娱乐场所区别进行监管的请求，但也关注歌唱在疫情期间仍属高风险活动。

内政部长兼律政部长尚穆根昨天（8月3日）书面答复盛港集选区议员林志蔚询问有关对家庭式卡拉OK业者松绑，并将这些业者与其他夜间娱乐场所的执照区分开来的可能性时指出这点。

尚穆根回应时说，卡拉OK在封闭环境中进行，有传播飞沫的风险，属高风险活动。当局理解家庭式卡拉OK业者面对的处境，内政部与其他机构在探讨这些业者的要求，区别与其他夜间娱乐经营者的监管。这些业者表示其经营方式面向家庭，不太可能从事非法活动。

不过，不论卡拉OK业者是否以家庭式经营，歌唱活动中传播病毒的风险仍存在，当局须做评估。

九个家庭式卡拉OK业者上个月发起网上请愿，要求当局分开监管家庭式卡拉OK业者，与夜总会、舞厅等夜间娱乐场有所区别，并让家庭式卡拉OK业者在做足安全管理措施下试点营业。

包括Teo Heng、Cash Studio、K.Star等在内的业者指出，它们的顾客群以年轻人和家庭为主，场所格局主要以小厢房为主，顾客群不会跨组接触，能做好安全距离。业者建议，当局允许它们在试点计划下恢复营业，可采取的防疫措施包括只开放给已完成接种的顾客，或进行活动前检测。

另一方面，针对执法人员误把一些业者归入转型的夜间娱乐场所而被令停业，尚穆根书面答复淡滨尼集选区议员锺丽慧时说，为了阻断病毒传播，转型为餐饮场所的夜间娱乐场所7月16日被令暂停营业后，警方在进行定期的执法行动时，错误指示九家餐饮场所停业。

执法人员当时不知道，业者的经营地点用途已更改，不属于转型为餐饮场所的夜间娱乐场所。发现错误后，警方立即通知业者并道歉。

尚穆根说：“由于阻断病毒在社区传播的工作紧迫，执行转型计划与稽查工作的机构都得迅速行动，在短时间内暂停所有转型业者营业，导致间中出现一些协调问题。各机构已加强协调，避免类似事件重演。”

本地有超过400家夜间娱乐场所在疫情期间转型为餐饮场所。