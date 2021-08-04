本地上市公司在企业治理和透明度指数创历来新高得分

（早报讯）本地上市公司在企业治理和透明度方面取得佳绩，今年新加坡治理与透明度指数创下68.7分的历来新高。

在一般上市公司类别中，新翔集团（SATS）得分位居榜首，而新加坡交易所（SGX）和新电信（Singtel）则一样位居第二。

在房地产投资信托类别中，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）则从去年的第三位，跃居榜首。

新加坡董事协会、新加坡国立大学商学院的治理制度与机构研究中心（CGIO）与澳大利亚会计师公会今天联合发布2021年新加坡治理与透明度指数（Singapore Governance and Transparency Index，简称SGTI）报告。

报告显示，今年的一般上市公司类别的指数比去年的67.9分高出0.8分。至于房地产投资信托（REIT）和商业信托类别，平均得分从去年的84.8分上升到85.0分。前一项类别有519家公司，后一项类别有43个信托。

这个年度指数根据上市公司披露的企业治理信息和做法，以及所公布的业绩是否及时、轻易获取和高度透明，来进行评估。评估标准包括是否有公开执行董事和总裁的薪金配套、主席是否是独立董事，以及是否按时派息。