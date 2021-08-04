新工大推出新学习途径 成人学生少于四年可完成学位课程

（早报讯）新加坡理工大学与网络安全和陆路交通业者合作，下个月新学年起推出一个以技能为基础的职场学习途径，让成人学生在职场中学习大部分课程，更方便他们一边工作一边提升技能。学生之前工作所累积的技能也能算入学分，这意味着他们可在少过四年时间完成学士或硕士学位课程。

这个以技能为基础的职场学习途径（Competency-Based Workplace Learning Pathway）率先在新工大现有的两项课程试行，即信息通讯科技（资讯安全）荣誉学士学位，以及可持续基础设施工程学（陆路工程）工程技术硕士与荣誉学士学位课程。

新工大今早（8月4日）分别同安信资讯安全（Ensign InfoSecurity），以及陆路交通管理局、新捷运与SMRT集团签署谅解备忘录，协助这些业界伙伴提升各自员工的技能，以应付不断演变的行业需求。新工大也是首个试行这个新学习途径的公立大学。

选择以技能为基础的职场学习途径报读上述两项课程的成人学生，将透过融入他们工作职场中的学习项目进行学习。这些课程单元将根据学生在职场中掌握的技能，评估他们的学习表现。

至于其他无法透过职场教导的课程，则必须透过面授或线上课程进修。此外，成人学生之前透过工作所累积的技能，也能算入学分。这意味着，对比传统学习途径的学生，他们可更快完成课程。一般学生需要四年完成上述两项课程。

教育部长陈振声今早以主宾身份见证新工大与业界伙伴签署谅解备忘录。

陈振声致辞时说，业务及科技周期越来越短，学生从报读高等教育学府课程开始，间中所学习的技能到他们几年后毕业时或已不合时宜。因此，高等教育学府须同业界伙伴更紧密合作，确保课程内容与时并进，符合业界需求。另一方面，陈振声也呼吁企业更积极同学府建立联系，携手培养他们所需的人才。

陈振声说，新工大今天与业界伙伴签署的谅解备忘录，具有重要意义。

“这是企业同高等教育学府合作，缩短业界前沿知识转为学府课程所需时间的例子，让我们的学生为投入职场做好更充分的准备。”

陈振声指出，以成人学生为对象的课程，教学模式必须有别于针对一般无工作经验本科生的课程。新推出的以技能为基础的职场学习途径，将有助成人学生兼顾工作、进修及家庭等多重责任。