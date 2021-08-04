新加坡金融科技节 今年11月8日至12日举行

（早报讯）本年度的新加坡金融科技节（Singapore FinTech Festival）将于11月8日至12日以数码和实体混合形式举行。

新加坡金融管理局今天发布文告宣布，接下来将成立一家名为Elevandi的担保有限公司（Company limited by guarantee, CLG）来负责主导科技节未来的发展，以及推动一系列新计划，与全球金融科技业者进行全天候的联系。

今年金融科技节的主题为“网络3.0”（Web 3.0），将集合全球专家一起探讨网络3.0及重要的科技发展如何推动金融服务的未来。

当中，大会将探讨可在未来10年重塑金融服务的三大关键结构性驱动因素，包括：

一、通过嵌入式金融（Embedded Finance，EmFi）、去中心化金融（Decentralised finance，DeFi）和数码货币来重新构建金融产品与服务；

二、将环境、社会和治理（ESG）融入金融服务的核心设计；

三、广泛采用数码基础设施，包括数码认证、受认可数据交易中心、可相互接轨（interoperable）的支付系统及同意系统（consent systems）。

2021年新加坡金融科技节由金管局与新加坡银行公会（ABS）联合主办。星域展览（Constellar Exhibitions）将为全球业者提供线下结合线上的参展平台。