樟宜医院主动检测中发现三病例 专家：医院应不会再暴发大型感染群

（早报讯）上月31日刚脱离感染群名单的樟宜综合医院昨天又出现三起冠病确诊病例，再次被列为活跃感染群，但受访专家认为，本地医院再次暴发类似陈笃生医院的大型感染群，可能性不大。据樟宜综合医院今天（8月4日）凌晨发布的面簿贴文，院方通过主动的定期检测，在其中一间病房发现三名冠病确诊病例，但新增病例与之前的感染群并无关联。

贴文提到，受影响的区域已清洗，防疫管控措施也已落实。另外，院方进行了定期追踪工作和额外的冠病检测行动，所有的检测结果都呈阴性。为防万一，受影响病房的病患将不允许访客探病，但医院的运作如常，门诊预约也可继续安全进行。

这是我国近期出现的第四个医院感染群。今年4月底陈笃生医院出现感染群，共有48起病例；6月樟宜综合医院第一次出现感染群，累计20起病例；本月1日，义顺社区医院出现四起病例，形成感染群。

苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案主任林方源副教授认为，考虑到医院的工作性质且高风险群体居多，医院一直都是疫情暴发的高风险场所，因此不时出现冠病病例并不意外

“最重要的是能尽早发现及妥善应对这些病例，确保感染群不会扩大。这些措施包括积极的主动检测和追踪工作，以及目前已在实施的疫情管控工作。”

亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问孙锦医生则说，公共医院已有多项针对病患、工作人员和访客的定期检测等防疫流程，但没有防疫措施能完全消除病毒传播的风险。她解释，医院再度出现冠病病例，反映出本地目前社区病例剧增的情况。“各感染群的情况不同，而医院有了之前的经验，可迅速处理后续工作。加上近期检测频率增加，再次恶化至大型感染群的可能性不大。”

苏瑞福公共卫生学院全球卫生副院长兼传染病系主任许励扬副教授也强调，医院的防疫措施并无欠缺，尤其医院住着许多身体虚弱的病患，属高风险群组的人聚集在一起，而医院职员、病患和他们的家属都有与社区互动，因此想预防传播力高的冠病病毒非常有挑战性，难免会有病毒入侵医院。

传染病专家梁浩楠医生认为，有多名病患同住一间普通病房的风险大，因为大多住院病患都有某种疾病等健康问题，以致他们甚至还没接种疫苗。“但随着针对医疗人员的防疫措施提升，医疗人员的传染风险非常低。”