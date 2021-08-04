调查：七成员工自认技能三五年内仍适用 持同样看法雇主仅五成

（早报讯）新加坡精深技能发展局（SSG）去年一项调查显示，七成雇员有信心他们的技能在三五年内仍然适用，但只有五成雇主认为员工的技能符合企业需求。

教育部长陈振声指出，雇主雇员对员工技能水平认知的落差，在疫情下或已进一步扩大。

陈振声今早（8月4日）在“技能创前程”月＠新加坡理工大学活动上致辞时，透露以上调查的结果。

他指出，调查显示，雇主和个人受访者对职场员工技能水平认知存有落差。“这个落差显示，在提升技能方面，员工必须发挥更大的主动性和积极度，而雇主必须加强同雇员的沟通，让员工更了解他们必须提升哪些技能。”

陈振声说，获知上述调查结果后，他进一步向精深局了解，过去一年半来，冠病疫情到底是缩小还是加大了雇主及员工之间对技能水平认知的落差。

“根据我们初步收集的反馈，更多员工认为他们的技能符合业界需求，而认为员工符合技能需求的雇主反而减少了。这意味着，雇主和雇员对技能是否满足需求的认识落差，或进一步加大了。”

陈振声强调，上述发现只是初步观察的结果，还需进一步核实。“但如果这个观察是准确的，这意味着，我们的挑战也加剧了。我们该怎么样让员工了解，尽管他们得平衡各种相互冲突的优先事项，但他们仍然要提升技能。这是我们要解决的挑战。”

陈振声说，精深局将在11月发布该局的首个技能报告，该报告会列举业界所需的新兴技能，包括绿色经济、数码经济，以及以年长及孩童为看护对象的“关爱经济”。这项报告会根据新加坡的需求，分析下来一至三年里有哪些新兴的增长行业，以及工作和技能需求等趋势。

但陈振声指出，即使人们掌握了这些信息，仍需要雇主和雇员合作，让员工掌握所需的技能。

“疫情当下，这项工作将更具挑战性。面对一个充满更多不确定因素的环境，雇主或企业或会减少对员工培训的投资……但此时正是我们必须为提升员工技能投入更多资源的时候。”

陈振声说，精深局将加强同雇主及其员工的合作，协助双方对提升技能的积极度。“我们面对的竞争并不在本土，而是来自国际。”