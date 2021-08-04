胜科海事本月23日举行特别股东大会对15亿元附加股进行表决

（早报讯）胜科海事（Sembcorp Marine）将在本月23日下午2时，通过电子方式举行特别股东大会，就发行15亿附加股的提议进行表决。

根据集团今天发布的通告，基于冠病疫情的关系，股东不能亲自出席特别股东大会，他们因此必须委任大会主席为代表代表他们出席、发言与投票。

股东最迟必须在本月20日下午2时提交委任代表的表格。

根据胜科海事的提议，它将以每两股配售三股的比例发售可弃权附加股，发售价为每股8分。

胜科海事早前说，集资15亿元是为了满足集团至少到2022年底的预估运营资金需求。“2022年之后是否须要进一步集资，将取决于届时的情况。”

此外，此次集资的净收益将不会用于支付与吉宝岸外与海事潜在合并有关的任何款项。

集团指出，去年虽完成了21亿元集资，但15亿元已用来抵消胜科工业的贷款，净现金收益仅有6亿元。

胜科海事总裁兼首席执行长黄东燊在上周发表上半年年业绩时表示，以上6亿元当中的4亿3000万元已用于流动资金。“越来越多的证据显示，冠病和行业衰退的冲击比预期更加冗长，而集资收益已不足够。”

由于冠病干扰造成工程延误与人力和其他成本上扬，胜科海事（Sembcorp Marine）在截至6月底的上半年蒙受6亿4700万元的亏损，这包括为预估成本增加所拨出的4亿7200万元准备金。

集团的上半年营收同比下滑7％至8亿4400万元，主要是因为冠病造成项目的交付须更改时间表。