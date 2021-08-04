前女军官申请“无条件保释”被拒

涉没戴好口罩还呛安全距离大使的海军前女军官潘秋玉，今早（8月4日）向法官申请“无条件保释”，称自己“没再恶意犯案”，而且她活了54年以来一直都奉公守法。但法官拒绝她的申请，认为她一犯再犯，罪行严重。

《联合晚报》日前报道，潘秋玉（译音，53岁）面对一共22项罪名，包括四项触犯传染病法令以及18项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

她原本只面对一项罪名，指她去年5月在纽顿中心不戴好口罩。但案件在审理期间，她被拍下不戴口罩还呛安全距离大使，视频被放上网引起关注。

过后，她在今年5月25日上庭面审时，因为涉嫌在国家法院没有戴好口罩，隔天再次被捕遭控上法庭，加控多项罪名。

她接受精神评估后获准保释，但却因为在今年6月再次犯案，涉嫌在今年6月25日下午约3时在乌节路文华大酒店不戴口罩，今年7月6日再度被控遭还押后不获准保释。

潘秋玉没有代表律师，她今早申请检讨保释，认为法官应该让她“无条件保释”，称她无须担保人也会自己回到法庭，也请求法官将她的护照归还。

潘秋玉认为，警方当初就不应该将她还押逮捕，说自己没有“没再恶意犯案”，而且活了54年来奉公守法，并且在军中记录良好。

法官拒绝潘秋玉的申请，指她这段日子一犯再犯，而且罪行相当严重，甚至在国家法院外都不戴好口罩，于情于理都应该不准被保释。

潘秋玉听闻法官的话后，询问是否可改为申请让人担保，法官说他不会改变决定。

潘秋玉今早通过视讯面审，她被押送离开之前，可听见她对一旁的警员说：“我能不能聘请律师？”