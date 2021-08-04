骗800万元GST回扣 6人被控

空壳公司做“大生意”，借“销售”价值高达1.14亿元的电子产品，图骗约800万元的消费税退税，6人涉案今早（8月4日）被控上法庭。

本案的六名被告分别是蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿、郑中强、许苏林。他们涉嫌参与“轮转假交易”，并向国内税务局（IRAS）骗取消费税退税。

类似的“轮转假交易”（carousel fraud scheme）或“失踪交易诈骗”（Missing Trader Fraud），一般上涉及由人为控制的供应链，操控货物从一家公司转售给另一家公司的交易时间、价格等。

第一手公司出售时向买家收取消费税，第二手公司转售时再向买家收取消费税，如此类推，最后一手买家声称会把这批货物出口到国外，并向当局申请消费税退税。

类似骗案往往还涉及空壳公司、幽灵货物和虚假交易等，而第一手公司收取消费税后失踪，不向国内税务局交税，因此有“失踪交易诈骗”的说法。

控方指出，本案涉及三家公司。被告蔡韩顺、王志强、黄明辉、李中鸿所在的Nagore Trading私人有限公司涉嫌谎报出售了总值1.14亿元的电子产品，但该公司被指其实就是一间空壳公司。郑中强则是涉嫌协助上述的其中两人伪造文件被控。

另两家公司Ten Directions Enterprise和Forte Communications的董事许苏林则涉嫌与Nagore Tradin进行“幽灵交易”。

本案中，国内税务局收到总值近800万元的消费税退税申请。（人名译音）