16岁男生3年偷拍裙底至少77次

男学生成偷拍狂，3年间至少77次偷拍女生的裙底，还专挑穿校服的女孩下手，遭警方调查没收两台手机后，仍持续犯案。

被告是16岁的男学生，他共面对6项控状，包括侮辱女性尊严、偷窥以及拥有猥亵视频的罪状，指他在全岛各地，偷拍陌生女生的裙底裙底。

控方以3项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情揭露，在2020年1月10日，一名母亲报警，称被告试图摸12岁女儿的臀部，导致被告的两台手机被充公。经由调查，手机内有被告在2019年至2021年初的偷拍视频。

其中一台手机有被告同月6日至10日，在全岛各地如地铁站、巴士站和巴士等场所拍摄的10段视频，而所有受害者都穿着校服。

即便警方在10日对被告展开调查，但被告仍不知悔改，使用另外两台手机持续偷拍。

同年9月2日，被告和一名12岁女童搭电梯时，使用手机偷拍她的裙底。过程中，女童转身看见被告偷拍，匆忙走出电梯，事后报案。

警方在隔年4月14日到被告家中，起获两台手机，法证检验显示其中一台手机有39段偷拍视频，多数受害者穿着校服。

被告对穿校服的苗条女生情有独钟，每当看见都会性起，拍摄裙底裙底，并存档至私人文件，需要通过密码解锁才能观看。被告前后在三年期间，共拍摄至少77次的视频。

心理医生诊断被告没有精神疾病，也认为被告适合接受缓刑监视。

控方表示不反对让被告接受缓刑监视评估，但指被告的罪行严重，长时间犯案之余，也在调查展开后仍继续犯案。案展至下个月9日下判。