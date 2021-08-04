颜晓芳：刚与丈夫孩子结束两周隔离 有惊无险检测结果呈阴性

（早报讯）教育部兼人力部政务部长颜晓芳和丈夫以及两个女儿两周前开始居家隔离，昨晚接受冠病检测都呈阴性，正式结束隔离，过程有惊无险。

颜晓芳今天（8月4日）在面簿贴文分享这次隔离经历时说，大女儿和二女儿两周前被发现与冠病确诊病例有过密切接触，因此接获隔离令。由于一家人都选择留在家中隔离，而非前往政府隔离设施，她和丈夫也必须陪女儿们一起隔离。

“这过程有时让人坐立难安，让我担心我的孩子是否真的接触到病毒，考试和课程是否会受到影响，以及必须在这期间请其他同事代我履行议会职责等。”

Two of my daughters were issued quarantine order two weeks ago as they were deemed to be close contacts of a covid-19... Posted by Gan Siow Huang 颜晓芳 on Tuesday, August 3, 2021

她也透露，唯有未接触任何病例的最小的女儿无须隔离，但这也表示她在整个隔离期间无法待在家中。

“当我们终于完成隔离之后，我做的第一件事就是去接回我的小女儿，紧紧拥抱她，她也几乎流泪。我们一家都安然无恙，并能在新常态下重回正常生活，我感到很欣慰。”

颜晓芳也借此机会向卫生部负责隔离行动的团队和检测人员表达感激，感谢他们为隔离工作和支持社区健康安全所作的贡献。她也同样为仍在家隔离的公众打气，因为他们并不孤单。

最近接受过隔离的本地政治人物也包括刚在上月到意大利出席二十国集团会议的财政部长黄循财。他回新后在隔离期间通过视讯参与抗疫跨部门工作小组的工作。