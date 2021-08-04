本地科技起步公司上半年总交易额53亿元 同比增五成以上

（早报讯）尽管面对冠病疫情影响，新加坡创业生态环境继续取得强劲增长势头。

新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）主席王文辉今天（4/8）在新加坡创新社区日（SG Innovation Community Day）演讲中指出，我国科技起步公司今年上半年已完成355笔交易，总交易额53亿元，比去年同期的317笔交易和总交易额34亿元有所增加，交易额更增加超过五成。

此外，我国今年也诞生三个新的“独家兽”（市值超过10亿美元的起步公司），它们是知识产权信息软件商PatSnap、汽车销售平台Carro和跨境汇款平台NIUM。

王文辉说：“疫情给起步公司带来了前所未有的挑战。他们不得不努力应对收入损失、现金流减少和裁员等问题。尽管面临临这些挑战，本地创业生态系统依然保持弹性并持续增加活力。”

为保持本地创业生态环境势头，同时支持更多优质起步公司，他表示，新加坡企业发展局旗下的投资部公司SEEDS Capital将委任13个共同投资伙伴，参与三个精深科技领域起步公司的投资，预计可催化超过1亿5000万元的投资。

根据SEEDS Capital今天发布文告，这13个投资伙伴是在起新—投资（Startup SG Equity)计划下对本地精深科技起步公司进行投资。这使得参与该计划的积极伙伴总数达到46个。新加入伙伴将投资在先进制造与工程、保健与生物医学、以及城市解决方案与可持续发展等三个精深科技领域的起步公司，预计可催化1亿5000万元以上投资。

这些投资也符合我国的科研、创新和企业计划（Research Innovation Enterprise Plan）。

王文辉说：“我们正处于创业和创新生态系统发展中一个令人期待的阶段。我们所面临的疫情影响，只会让我们更下定决心在这条创业道路上继续走下去。”