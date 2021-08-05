星展集团第二季净利同比增加37％至17亿元

（早报讯）星展集团（DBS）第二季净利同比增加37％至17亿元，上半年净利创历来最高记录，比去年同期增加54％至37亿1000万元。

集团今天（8月5日）开市前发布第二季和上半年业绩。董事会宣布第二季每股派息33分，加上第一季派息，上半年每股派息51分。派息日是8月26日。

集团指出，由于较低的净利息收益率（NIM）抵消了较高的贷款和存款额，第二季净利息收入比前一季减少1％至20亿9000万元。净利息收益率下滑了4个基点至1.45％。

与一年前相比，净利息收益率下滑17个基点，造成第二季净利息收入同比减少9％。

收费收入则达到8亿6800万元，同比增加27％，是今年首季创记录以来的次高记录。随着金融市场活动和消费者支出从一年前的低谷复苏，财富管理费用增长了31％，投资银行费用增长逾一倍，银行卡费用增长了26％。

上半年净利息收入同比减少12％至42亿元，净利息收益率下滑27个基点至1.47％。

收费收入比一年前增加20％至历来最高的18亿2000万元。在低利率环境下，经济前景改善推动了投资产品销售，带动财富管理收费增长了27％，达到9亿4500万元的新高。

集团资产素质表现坚韧，新形成的不良资产和特别准备金已经下滑至冠病疫情前的水平，集团注回2亿7500万元一般准备金。

今年首六个月，集团的不良贷款比率从1.6％改善至1.5％。

星展集团���行总裁高博德在业绩文告中说：“我们在上半年取得了优异的成绩，第一和第二季度是有记录以来最高的两个季度。随着经济从疫情中复苏，业务增长动能和资产素质都优于预期。”

尽管风险依然存在，高博德预期，未来几个季度的业务增长动能将得以持续。