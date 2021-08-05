新交所全年净利跌6％至4.45亿元

（早报讯）新交所（SGX）全年净利下跌6％至4亿4500万元，营收持稳于10亿5600万元。

集团全年每股盈利41.6分（2020年为44.1分），董事会建议在10月22日派发每股8.0分年终股息（持平），这使全年股息达每股32.0分（2020年为30.5分）。

新交所首席执行官罗文才于文告中表示：“在充满挑战的环境中，我们取得强劲的业绩表现，我们投资于推动业务增长并取得类似2020财年的历史最高营收。”

他指出，核心业务表现强劲，正在快速增长的子公司Scientific Beta和BidFX提供了额外的动力。投资者在低利率的环境寻求较高回报，这将推动对新交所多元资产的需求。

Scientific Beta和BidFX占集团全年营收的7％。连同MaxxTrader，来自新交所最近收购的子公司的营收，已占集团营收的超过9％。

固定收入、外汇与商品衍生产品业务的营收扬升24％至2亿1180万元，占总营收的20％（2020年为16％）。

股票（现货和衍生产品）业务的营收下跌8％至7亿零110万元，占总营收的66％（2020年为72％）。

数据、连接性与指数业务的营收增加18％至1亿4310万元，占总营收的14％（2020年为12％）。

新交所昨日股价涨1.01％，闭市报12.05元。