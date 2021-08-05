（早报讯）华尔街隔夜股市涨跌互见，纳斯达克指数上涨0.13％，道琼斯工商指数和标普500指数则各跌0.92％和0.46％。

银行业绩向好推动本地股市昨天回弹，新加坡海峡时报指数周三起1.07％或33.65点，闭市报3,182.90点。

周四（8月5日）可关注个股：

*星展集团（DBS）今早开市前公布第二季及上半年业绩报告显示，第二季净利同比增长37％至17亿零300万元，上半年净利同比增54％至37亿1200万元，创历来最高记录。董事会宣布第二季每股派息33分，加上第一季派息，上半年每股派息51分。派息日是8月26日。

*新加坡交易所（SGX）公布截至6月底的2021财年业绩报告显示，全年调整后净利同比下跌7％至4亿4700万元。董事会宣布派发每股8分的年终股息，派息日是10月22日。

*亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）转亏为盈，上半年净房地产收入报910万美元（1229万新元），扭转去年同期蒙受200万美元亏损。

*吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝置业中国（Keppel Land China）通过非直接全资子公司吉宝咏达商业管理（上海），与上海同创汇世纪实业发展组成合资公司，在中国联合管理主要为办公空间和商业园的资产，以及进行资产提升计划。

*新加坡报业控股（SPH）委任Evercore Asia为独立财务顾问，针对吉宝企业收购非媒体资产的献议，为集团独立董事提供咨询，以对股东在相关协议的表决做出建议。

*继5月中的宣布后，新科工程（ST Engineering）昨天正式确认与淡马锡控股（Temasek Holdings）合资成立Juniper Aviation投资公司，目标是在五年内建立一个约6亿美元（约8亿新元）的货运机资产组合，以因应全球因为电子商务和航空运输量大增的需求。

*建筑废料再循环、挖掘与物流综合服务业者绿达环球公司（Reclaims Global）今早披露，公司首席执行官Andrew Dekguang Jhou Chew主动辞职，昨日开始生效。董事会采纳提名委员会建议，决定由现任执行董事陈国发来接任首席执行官。

*ESR Cayman宣布以52亿美元收购亚腾资产管理公司（ARA Asset Management），后者负责管理五只本地挂牌的房地产投资信托。