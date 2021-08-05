超过3万8400名租户 明天起直接获半个月租金援助金

（早报讯）超过3万8400名租户将从明天起直接获得半个月租金援助金，协助他们应对最新一轮的收紧措施。在租金援助计划（Rental Support Scheme，简称RSS）下发放的这笔现金津贴，总值超过2亿1600万元。这项计划提前了两个星期开始执行。

财政部与国内税务局今早（8月5日）发联合发布文告指出，这是政府首次不通过业主，而是直接为租户提供援助津贴。新的支付机制使租户能够及时收到这笔现金津贴，也减轻业主的负担。

财政部长黄循财今早通过面簿贴文说：“我希望此次的租金援助计划将有助于在高警戒期间的资金流动。让我们保持团结，专注于我们面前的道路，我相信我们能够一起克服这个挑战。”

黄循财于5月28日宣布了这项租金援助计划，租用特定私人商业房地产的中小企业和非营利机构，将获得政府的半个月租金援助金，协助他们渡过高警戒解封第二阶段。减免金额是按合约中5月14日至29日的租金计算。

多数租户无须申请就能自动获得现金津贴，国内税务局将在明天通过PayNow或财路（GIRO）存入符合资格租户的银行户头。不使用上述服务的租户则会在8月20日前收到支票。

租用部分房地产的租户或租用混合用途房地产如商店兼住宅的租户，以及获得租户许可使用房地产的特许持有人（licensee），则不会自动获得现金津贴。这些企业可从8月16日起向税务局申请。

黄循财也在7月23日宣布，我国在7月22日至8月18日重返高警戒解封第二阶段，租户也能再次获得政府的半个月租金援助金。第二笔租金援助津贴将于10月开始发放。

符合条件的租户将收到信函通知，他们也可以从明天起登入税务网站（myTax Portal），查看信函的电子副本。公众也可浏览国内税务局网站go.gov.sg/irasrss，获得更详细的信息。