忠邦巴刹多数摊贩减少一半的进货量

（早报讯）借鉴其他巴刹的经验，受访的忠邦巴刹摊贩开档第一天都减少进货量，只有一成的摊位今早重新营业。

忠邦巴刹休业两周后于今日重开，忠邦城商贩联谊会副会长袁国杰（50岁）指出，早上9时的客人比平常少了大概一半，预计接下来的生意也会减少，因此他的水果摊今天的进货量只是平常的五成。

“因为出现确诊病例，很多顾客都会害怕，农历七月的生意也会受到影响。不过，我的熟客还是有和我订货，其他地方他们买不惯。”

他也透露，该巴刹早前确诊的摊贩今天都没有开档。

义顺市镇理事会受询时说，今天只有约10%的摊贩营业，早上7时到11时的人潮相比往常的星期四，也少了三分之一。

受访的海鲜摊位减少了30%到50%的进货量，且都从圣诺哥渔港购买渔获。不过，渔获涨价而生意量却下降，让他们叫苦不迭。

当了鱼摊助手28年的陈桂丽（57岁）指出，几乎所有鱼类都有涨价，其中午鱼的价格上升高达两成。“我们卖的鱼不会加价，希望生意能够尽快好起来。”

在巴刹经营海鲜摊20多年的叶氏兄弟则提到，今早的生意量下降七成，甚至要打折卖给顾客，实际情况比预期糟糕。

忠邦巴刹去年开始实行人流管制，据售卖新鲜鸡肉的陈姓摊主（53岁）透露，往常到了约11时都会开放多两到三个登记出入口，但今天只有一个出入口，让摊位设在巴刹角落的他生意大受打击。

独爱忠邦巴刹渔获的梁雅莲（59岁，退休人士）今早特地来支持鱼摊，怎料常光顾的摊位没有营业，她只能到另外一摊购买。

在附近居住30多年的梁雅莲说：“我会有点担心这边的情况，所以快点买了就走。”

忠邦巴刹上个月因为出现感染群，于7月21日起关闭两周，以阻断传播链并彻底清洗场地。

隔壁的忠邦熟食中心受池鱼之殃，受访小贩生意量减少约六成。今早巴刹虽然重新营业，但生意仍未见起色。

鱼圆面摊助手陈如香（64岁）说，由于巴刹关闭导致很多民众转而光顾另一座巴刹，客流量因此减少。“巴刹摊位也是有些开、有些关，所以我们今天的生意也是马马虎虎。”

环境局昨天在面簿宣布，忠邦巴刹和第92座黄埔通道巴刹在进行深度清洁和消毒后，分别在今天和明天重开。当局鼓励公众到这些巴刹购买生鲜，支持摊贩。