重开后大清洗两天 海格路巴刹与熟食中心小贩忙着丢剩菜剩肉

（早报讯）本应于今日恢复营业的海格路巴刹与熟食中心仍未对外开放。当局下令巴刹与熟食中心摊主须于今明两日进行清理工作，本月7日才能正式营业。

海格路巴刹与熟食中心在出现25起冠病确诊病例后，被令从7月21日关闭两个星期至本月4日，本应于今日恢复营业。但记者今早8时走访巴刹与熟食中心时发现，巴刹与熟食中心仍被塑料围栏围起。围栏所贴的告示指出巴刹与熟食中心将于后日（7日）重新开放。

海格路小贩与商店联谊会主席傅联成受访时说，环境局通知摊主须于今明两日上午8时至下午1时进行内部消毒与清洁，市镇会则于下午１时起进行外部的清理工作，因此巴刹与熟食中心将于后天才恢复营业。

海格路巴刹与熟食中心共有151个摊位，傅联成受访时说，今早10时，已有约30名熟食摊贩和10多名巴刹摊贩回到各自的摊位进行消毒与清洁工作。他也说：“即便环境局没有通知我们须要回来进行清理工作，我们早已准备在重新营业前，回来进行消毒和清洁的工作。”

多数摊主受访时异口同声地说，为期两个星期的隔离是他们投入小贩行业以来，休息最久的一次。

售卖鸡饭的陈文亮（60岁）受访时说，自己当小贩已有40年，除了熟食中心进行装修以外，从未停业这么久。

经营蔬菜摊的周玉花（68岁）则说：“虽然我们被安排住酒店，不必付费，可是被关14天，连房门都不能打开，真的很难受。”

她也透露，由于突然被通知须暂停营业两周，今早回来摊位除了进行清洗摊位，也须处理关闭前购入的蔬菜。“我们正在丢掉坏掉的蔬菜。这些蔬菜价值约700元，包括近6公斤的莲藕。最贵的是淮山，一箱就价值80元。”

另有摊贩指出，待恢复营业后，将缩短营业时间和减少进货量。

经验粥品摊的黎辉森（59岁）说，因暂停营业，摊位丢弃的食材约600元，像是20公斤的猪肉碎和约5公斤的鲜鱼。他说：“为了降低损失，我打算在重新营业后，减少一半的进货量。”

据卫生部于7月20日发文告指出，当局发现25起在海格路巴刹与熟食中心工作或曾到访该处的确诊病例。不少摊贩受访时说，最初是鱼贩被确诊，但对之后陆续增加的新病例并不了解。