近60机构签署宣言减少建设行业碳排放

（早报讯）为鼓励建筑业者从设计阶段就开始降低碳排放，新加坡绿色建筑委员会与新加坡产业发展商公会携手推出“新加坡建设行业隐藏含碳量宣言”，并已吸引共56个相关机构参与签署。

新加坡绿色建筑委员会与新加坡产业发展商公会今早在线上举办首届绿色地产趋势会议（Green Real Estate Trends Conference）。该委员会会长邓国泰在宣布推出这项宣言时说：“多年来，建筑行业建立了多种方式和策略来有效降低运营碳排放，但隐含碳排放往往被忽视。随着本地建筑物通过技术改进提高运营碳效率，确保工程项目在设计阶段就充分解决隐含碳排放的问题变得尤为重要。”

与运营碳排放不同，隐含碳排放在建筑物建成之后就无法改变，因此必须在设计阶段就把这类碳排放量纳入考量。此外，本地城市设施不断更新，建筑物的寿命一般较短，建筑物隐含的碳排放长期下来会相当可观，可达到整个建筑物使用寿命里总碳排放的40%。

因此，这项宣言提出三大原则，即选择含碳量较低的建筑材料，通过设计优化最大限度减少材料使用和浪费，以及改造施工现场流程以更多利用可再生能源等。

目前已参加这项宣言的团体包括国家发展部、建设局和市区重建局等政府机构，以及私人企业如房地产发展商城市发展、凯德集团和星狮地产。

国家发展部长李智陞为活动致辞时说，政府也将从今年12月起规定新的建筑申请在工程开工后须在一定程度上保证工程符合绿色要求。

建设局的绿色建筑标志（Green Mark）计划则将把建筑物整体使用寿命的碳排放作为新的评判标准之一，与国际水平接轨，以推进本地碳中和目标。

李智陞说：“随着消费者对环境保护的关注度日益提高，我们鼓励所有发展商采取必要措施，追求更高的可持续发展水平，这将有助于保证企业未来的发展。”