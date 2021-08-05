预估数据：7月组屋转售价环比涨0.5％ 再有19宗百万交易

（早报讯）本地整体组屋转售价连续13个月走高，今年7月环比再涨0.5％。当中，有19个组屋单位以至少百万元脱手，使得今年首七个月累计125宗这类交易。

根据房地产网站99.co和SRX今早（8月5日）发布的预估数据，上个月的成熟区与非成熟区组屋转售价分别上涨0.3％和0.6％。转售交易量也进一步回弹，上个月有2662宗交易，环比上扬15.2％。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清说，据观察一些受欢迎单位在有多人出价的情况下，可引发价格战，意味着感兴趣的买家或愿意开出更高价购得心仪单位。

她说：“一些买家也许不介意多付一些钱来买下单位，因为他们认为住房存量有限，竞争可能会继续加剧。再者，随着我国经济复苏，组屋价格料不会在近期内下跌，因此他们不希望再等下去。”

总体而言，组屋转售价的上涨趋势有所放缓，上个月的涨幅低于前一个月的0.9％，也是过去一年来最小的一次。去年8月到今年6月的单月涨幅介于0.7％至1.8％。

与今年6月一样，7月份出现19个百万组屋单位，占当月转售交易总量的0.7％。今年首七个月累计的125宗百万组屋交易，较去年同期增加近2. 8倍。

预估数据显示，丹戎巴葛达士岭组屋一个五房式单位以122万5000元易手，是上个月组屋转售价的最高纪录。单看非成熟组屋区，以最高价转售的则是后港私人组屋项目百林苑（Parkland Residences）的五房式单位，以88万元成交。

本报上周也报道，碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋单位以129万5000元刷新转售价纪录，成为迄今以最高价脱手的组屋。负责的经纪当时说买家已签署选购权书，当前在办理买房手续。

转售交易量方面，尽管本地在7月22日暂时重回高警戒解封第二阶段，今年7月仍有2662宗转售交易，比6月份的2311宗多。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣说，这反映出购屋者逐渐适应疫情局势，不再因安全距离措施妨碍他们实现买房的梦想。

鉴于预购组屋工程料仍会延误，加上今年会有2万6000个组屋单位满五年最低居住年限（MOP）等因素，麦俊荣预测今年全年转售价可同比上涨8％到12％。