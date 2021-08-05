8月10日起 国大师生定期自助检测冠病

（早报讯）国大全体师生将从下个星期二（8月10日）开始，定期进行快速简易检测（Fast and Easy Testing，简称FET）。他们会收到学校将派发的自助抗原快速检测仪，检测的频率取决于他们的疫苗接种情况以及他们是否住在校内。

根据新加坡国立大学昨天（8月4日）发给学生的通知，完成疫苗接种的职员和住校的学生，应每个月进行检测一次。那些没有接种疫苗或只接种了一剂疫苗的师生，则得每周检测一次。

不居住在校园内的学生和职员，在首次进入校园之前得进行检测。之后，那些已经完成疫苗接种的，每返校隔20次后就得进行检测，也就是说，在进入校园的第21次进行检测。未接种疫苗的则每返校五次后就得进行检测。

国大的uNivUS应用程序会记录学生的进出校园情况，并在他们须进行检测时提醒他们。

国大今天答复《联合早报》询问时指出，自助抗原快速检测仪是免费的，每盒会有两个检测仪，学生和职员得根据自己的检测频率完全使用两个检测仪后，才能够再次领取。他们可通过uNivUS应用程序查询领取资格。

住校学生可从今天开始，通过学生宿舍领取自助抗原快速检测仪。没有住校的学生则可从今天起到校园不同的指定地点领取，为了避免群聚，他们也可上网预定领取时间。

大三学生林明萱（21岁）目前只接种了一剂疫苗并没有住校，因此每返校五次就��进行检测。“我认为这项计划能够确保校园的安全，因此是必要的，而使用自助检测仪进行检测也非常方便。”

目前已经完成疫苗接种并住校的大一学生陈欣怡（19岁）也认为，进入新常态后，检测已经成为了一种社会责任。“每个人都应尽一份力，定期进行检测，尤其是在高密度的环境中。”

陈欣怡认为，虽然难免会有一些学生违反规矩，不要进行检测，但是大家在习惯后，最终都还会这么做的。

已经完成疫苗接种并没有住校的大四学生何浩贤（24岁），每返校20次就得进行检测。“我每周得到学校上课两天，如今我得记录返校的日期，如果我碰巧决定在某个星期到学校读书，那我又得重新计算日期。这应该会使很多人混淆需要进行检测的日期。”

何浩贤认为，如果检测结果在一段时间后过期，更方便且明确的做法或许是在病毒潜伏期的两周内，让无论是否返校的学生都定时进行检测。

他表示目前还并不知道如何使用自助抗原快速检测仪。“如果检测成为一种习惯，我们久而久之就学会如何正确使用它。但是，目前为止，我认为大多数的学生都跟我一样，还没有接触过自助检测仪。”

何浩贤也不排除会有学生不遵守期检测的规矩。“他们也许会忘记，或没有好好记录返校的次数。目前也并不清楚学校会如何执行这项计划，是否会处罚不遵守规矩的学生，还是完全依赖学生的自律。”