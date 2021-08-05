医院禁止探病 病人家属理解但担忧

（早报讯）为降低病毒在医院传播的风险，所有医院从今天起至本月18日，禁止探病。不少公众认为，疫情期间禁止探病是必要的措施，但由于不能随时探望生病的家属，还是会担心家人的状况。

记者今早10时走访了陈笃生医院，发现有几名公众仍前往医院想探访家属，但绝大部分的人是赶在午餐时间带食物给患病的家属，当中有不少年长者。

卫生部昨天（8月4日）发文告宣布，当局最近在社区病例中发现有医院职员及病患感染冠病，因此决定暂时全面禁止所有访客到医院探病，以降低冠状病毒在医院传播的风险。

梁仪倩(60岁，托管中心看护)今天11时已抵达医院，她受访时说，父亲在前天晚上10时才被送往医院，目前在加护病房接受治疗。

她昨天到医院探访父亲时，就听闻卫生部宣布的措施，立即向医生询问自己是否还能到医院探病。梁仪倩透露，由于父亲的情况垂危，医生允许他们探访，但禁令还是令她们一家人措手不及。

梁仪倩说: "我和家人现在已经乱成一团，一天又只能允许五个人来���访，我们只能隔30分钟轮流探访，所以会有点不知所措。感觉会有一点不方便，因为进来之前还要接受抗原快速检测，父亲也希望我们能一起来看他，然后带他回家。"

原本每天都会到医院探访先生的郑华英（73岁，退休人士）则是因为要送食物给生病的丈夫而前往医院。郑华英的丈夫因为反反复复发烧，才入院治疗。至今，他在医院已经住了一个多月。

由于医院谢绝探访，郑华英难免会担心丈夫的身体状况。她说:"我知道今天不能探访，但我每天都会带食物给我的先生吃，因为他吃不下医院的食物。院方有交代我们，如果想送东西给家人，可以把物品或食物放在柜台，医院工作人员可以帮我们拿给他们。"