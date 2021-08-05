肃毒局一周内再捕12名涉毒男女

（早报讯）中央肃毒局一周内第二度在全岛展开扫毒行动，逮捕12名涉毒男女，起获冰毒、大麻和爱他死等迷幻药，总值超过15万元。

中央肃毒局今早（8月5日）发文告指出，继7月27日的行动后，执法人员在周二（3日）和周三又展开雷霆行动，在全岛多个地区逮捕了九名涉毒的本地男子，年纪介于21岁至29岁；两名本地女子，年纪分别为27岁和30岁；以及一名21岁的马来西亚籍女子。

当局在行动中共起获624克冰毒、2.375公斤大麻、53克的克他命、413颗爱他死药丸、602颗艾利敏5号、226枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、116克相信是受管制药物的不明物质、以及116瓶相信装着毒品液体的罐子，这些毒品预计总值超过15万2000元。

根据文告，肃毒局人员兵分多路，周二晚上先在实龙岗路一带逮捕一名21岁的男子，起获7克病毒、24克大麻和4颗爱他死迷幻药；同一个晚上也在布莱德一带逮捕一名29岁男子，起获100克大麻。

另一组肃毒局人员则到惹兰安拔士（Jalan Ampas）一带取缔一名25岁男子，起获五克的克他命毒品。

另外，肃毒局人员也在文德路（Boon Teck Road）一带逮捕了五名涉毒人士、勿洛北一带逮捕两人、黄埔一带逮捕一人、以及在周三早上于勿洛南2道逮捕一人。肃毒局正对他们进行调查。

这是肃毒局在一周内第二次展开扫毒行动，当局在7月27日的行动中逮捕八名涉毒者，起获近74万9000元的毒品。肃毒局指出，这两次行动起获的冰毒和大麻，是超过2150名瘾君子的一周用量。