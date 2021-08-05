投资公司董事失信46万元 部分款项买跑车

一名投资公司董事前后从公司户头里失信46万1152元，将部分款项拿去买跑车，今早（8月5日）被判坐牢18个月。

被告是32岁的罗志祥，他面对6项包括失信、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）以及证券与期货法令的控状。

据案情显示，被告案发时是Prive投资私人有限公司的董事，公司在2013年4月2日注册，公司创办者还包括白伟翔以及钟金泉（33岁）。

被告身为公司董事，是公司银行户头的唯一签署人（signatory）。他在2013年9月9日，将户头里的20万零700元提走，并失信当中的13万8100元，将款项存进自己与母亲的联名户头里。他之后开面值11万7052元的支票，购买一辆奥迪A6轿车为私用。被告在2014年第三季把轿车卖掉套现，并私吞这笔款项。

被告从户头里提走的20万零700元，有20万元来自一名投资者。被告在商业事务局介入调查后，同意将款项归还。

调查也显示，被告与钟金泉接受白伟翔的建议，于2013年8月30日设立另一间名为的Zabel Global Investments的投资公司。被告同样是这间公司的董事，负责行政工作。

被告在2014年5月至6月间，与钟金泉共谋失信32万3052元公款，当中13万3500元进入被告口袋，钟金泉获得3万7875元，公司一名女营销代表则获15万1677元。被告在商业事务局介入调查后，也把这笔13万3500元款项归还。

被告在认罪后，今早被判坐牢18个月。（人名译音）