（早报讯）华尔街隔夜股市上扬，美国三大股指的涨幅介于0.6％至0.78％，其中标普500指数再创历史新高，收报4429.1点。

本地股市昨天小幅下滑，新加坡海峡时报指数周四微跌7.80点或0.25％，闭市报3175.10点。

周五（8月6日）可关注个股：

*胜科工业（Sembcorp Industries）转亏为盈，截至6月底的上半年取得4600万元净利，扭转去年同期蒙受4200万元净亏。集团今早开市前公布上半年业绩报告显示，上半年营收同比增26％至32亿9000万元。董事会宣布派发每股2分中期股息，派息日为8月24日。

*受到公允价值收益和脱售收益等带动，扬子江船业（Yangzijiang）上半年净利同比上扬39％至16亿3892万人民币（约3亿4000万新元），营收则下跌20％至66亿零24万人民币。集团上半年交付了23艘船，低于去年同期的28艘。这导致造船业务的营收减少10％至47亿7800万人民币。

*新加坡邮政（SingPost）截至6月底的第一季业务报告显示，首季息税前盈利（EBIT）下滑2％至2100万元，首季营收同样下滑2％至3亿5300万元。

*许兄弟集团（Koh Brothers Group）上半年取得200万元净利，扭转去年同期1780万元净亏。随着建筑和材料事业部的业务逐步复苏，集团上半年营收同比增35％至1亿4100万元。

*乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）截至6月底的上半年净利同比上扬110％至590万元，营收增长20％至1亿4120万元，主要是因为房地产发展和房地产投资的收入增加。

*由于加大资金成本管理力度和降低贷款损失准备金，丰隆金融（Hong Leong Finance）上半年净利同比上扬22.4％至4470万元，收入上扬8％至9405万元。该公司将派发每股3.75分的中期股息，并于9月8日支付。

*挑战者科技（Challenger Technologies）上半年净利同比下滑4％至932万元，营收则上扬15％至1亿3577万元。

*吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）通过子公司吉宝远东（Keppel FELS）同DNV、南大能源研究院、永合船务和裕控股集团等成立联盟，要在2025年开发本地第一个综合性电动船供应链。该项目获得新加坡海事及港务管理局（MPA）和新加坡海事研究机构（Singapore Maritime Institute）的津贴资助。

*经��分销超豪华和豪华跑车的凯利板挂牌公司Eurosports Global披露，公司执行董事兼首席执行长吴金山（音译Goh Kim San）自周三（8月4日）起接受商业事务局（CAD）调查，他在这段期间自愿暂时卸下所有职务，由副首席执行长吴金合代理接任。公司配合当局的调查工作提供相关文件。

*吴控股（G.K.Goh）今早开市前宣布暂停交易，公司稍后发布文告。