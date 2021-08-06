桥北路巴刹和熟食中心现感染群 所有摊贩将强检

（早报讯）桥北路巴刹和熟食中心出现八起确诊病例，有摊主须关档隔离。据了解，所有摊贩将进行强制冠病检测，而熟食中心今晚也将进行另一轮彻底清洗。

根据卫生部昨晚的文告，桥北路巴刹和熟食中心出现感染群，目前共有八起确诊病例。

中区市长，也是惹兰勿刹集选区议员潘丽萍回复《联合早报》询问时指出，截至今天中午，还未接到卫生部要关闭熟食中心的消息，但当局正计划让所有摊贩接受强制冠病检测。

她说该巴刹刚在这个星期较早时关闭清洗，但随着更多冠病确诊病例出现，环境局人员将在今晚进行多一轮深度清洗。

一名不愿具名的摊主说，据她了解首个病患是该熟食中心云吞面摊位的一名夜间摊贩。虽然她没有和这名患者接触，但听说越来愈多摊贩染病，十分担心自己会把病毒传染给家里有三个没有接种疫苗的年幼孙子。所有摊贩在星期一（8月2日）接受例行冠病检测后，发现有多起确诊病例，其中就包括她摊位两侧的摊贩。

“我的左邻右舍都染病，不少目前在酒店隔离，还有一两人在伊丽莎白医院住院观察。”

所幸目前她和丈夫都没有染病，只需在家隔离两周。她打算在16日重新营业，希望疫情到时有所好转。

记者早上走访时，发现35摊中只有七间尾端的摊位营业，访客人数也是屈指可数。

附近居民郑素霞（65岁）说，她前几天听说云吞面摊位有人染病，还以为是居住在她组屋楼上的摊主，十分担心。

“他们必须去做检测，还有人去清理他们家，结果发现是另一个云吞面摊位的摊贩被感染。”

郑素霞说，她以前每天会到这里买菜，但裕廊渔港出现感染群后就避免光顾。她原本以为情况已有所好转，但这里现在出现确诊病例，她感叹，只好继续在超级市场买菜。

售卖饮料的张姓摊主则说，巴刹前两日刚刚进行例行清洗，她今早回来开档才发现多数摊位没有营业。

“通常清洗后会有些摊位不开，我也是刚刚才听说这里有病例，难怪这么多没开，今早生意也少了超过一半。”

也是居住在附近的钟新成（31岁）偶尔会来这里打包餐食，今早却发现多数摊位关闭，十分奇怪。当被问及他是否知道这里有确诊病例时，他十分吃惊。

“是吗？我看周围也没有告示牌，所以不知道这里有人染病。既然如此我觉得还是应该关闭比较好，要不然对所有人都很危险。”

潘丽萍提醒公众注意安全措施，戴好口罩、避免群聚以及保持安全距离，并在巴刹和熟食中心购买食材后就尽快离开。

她也呼吁尚未接种疫苗的年长者尽早前往疫苗中心接种，以保护自己。