专家：应关注近期未接种冠病疫苗的死亡病例

（早报讯）本地短短四天内出现三起冠病死亡病例，受访传染病专家表示本地整体的冠病死亡率大致平稳，但应该关注近期死亡病例都是未接种的病患，突显了为高染病和死亡风险的年长者接种疫苗的迫切性。

昨天和前天各新增了一起冠病死亡病例，两名病患都未接种疫苗，并死于冠病并发症。此外，卫生部在本周一（2日）公布一名乌克兰籍海员因冠病并发症死亡的消息。我国冠病死亡病例累计40起。

传染病专家梁浩楠医生受询时说，应关注近期发生的死亡病例，因为患者都没有接种疫苗。

“我们也要格外注意传播力更强的德尔塔（Delta）变种病毒，如果戴质量差的口罩会有可能受到感染。”

他也指出，近期多起无关联社区病例反映政府的追踪工作效果不佳，许多病例未被发现，因此公众必须接种疫苗并戴口罩保护自己。

亚历山大医院传染病科兼慢性疾病科副顾问孙锦���生则认为，分析疫情应从长期来看，不能只关注一个时间点，而我国冠病死亡率整体仍保持平稳。

“无可否认，即使面对德尔塔变种病毒，接种疫苗也能大大减少死亡的风险，这也得到许多国际数据的支持。因此近期死亡病例更加凸显了我们必须加快接种疫苗步伐，尤其是为面对更高疾病和死亡风险的年长人士接种疫苗的紧迫性。

一则看似从马国传开的WhatsApp短信指接种冠病疫苗后会削弱人体免疫力至少三个月，这也是为何有些人接种后放下警惕，结果自己染病，还把病毒传播给其他有过密切接触的人。专家们表示该短信内容真假参半，并呼吁公众勿被网上的谣言所误导，应积极接种疫苗。

梁浩楠解释，马国使用的疫苗功效较差，无法与本地疫苗相提并论。

孙锦也说，该短信作者混淆了对病毒产生免疫和免疫力低下的概念，因为冠病疫苗不会降低接种者的免疫力，只是多数人需要两至四周时间才能对冠病病毒产生免疫。

“这则短信的本意是好的，提醒公众在接种疫苗后也要继续注意防疫，但其作者也有意无意地扭曲许多科学事实。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授则说，目前在本地加护病房留医的冠病患者中，只有两名已完全接种疫苗。“这反映国人并没有掉以轻心，接种疫苗后受感染并出现严重症状的病例也非常罕见。”