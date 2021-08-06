网传发早安图需收费？假的！

网络谣传发早安图需要收费？假消息！

近日在WhatsApp上流传一条消息，指从8月1日开始，若发早安问候图片，就要双向收费，让公众日后改用文字发问侯。该消息被多次转发，内容还称不同类型的图片收费不同，若发在微信或群里，群组的人都要付费。

消息一出现，《新明日报》日前就接获多名读者询问。

热心读者佘女士（68岁，插花员工）告诉记者，她早在3月份就第一次收到类似简讯，最近又有很多人转发，起初还信以为真。

“我常转发早安图，一天可能会发10多次，向许久不见的朋友们问候。我发现是假消息后，就放下心来，大家不应该乱传假消息，引起不必要的恐慌。”

根据WhatsApp的隐私政策，WhatsApp消息是通过端到端加密保护的，意思是当用户向另一个人发送消息时，只有自己和对方能阅读或收听发送的内容。

因此，WhatsApp平台是看不到用户发送的文字或图片，不会检测到早安图，更别说是个别收费。

根据之前报道，有网络安全公司指出，即使改变了隐私政策，WhatsApp能够追踪的只有技术和账户信息，而WhatsApp目前仍沿用2019年12月版本的隐私政策，还是一个免费的消息应用程序，不需要在使用前提供任何支付细节。