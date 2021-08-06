因瞪眼与两男混战 火爆男判入狱罚款

火爆男和妻子到小贩中心吃夜宵，结果被指瞪眼后与另两人陷入混战，打到其中一人鼻梁骨折；之后他又因朝私召车司机吐口水而惹上官司，昨天（8月5日）被判入狱。

被告梁国贤（29岁）共面对两项指控，一项指他去年8月28日晚与另外两名男子在勿洛北4街第85座组屋的凤山熟食中心打架，另一项则指他在去年10月6日朝私召车司机吐口水，触犯刑事暴力罪。

《联合晚报》之前曾报道，梁国贤与连勇宏（40岁）和白国勇（44岁）涉打架被控上庭，连勇宏过后被判坐牢两周及五天，而白国勇则被判罚款1500元。

根据案情，梁国贤当晚与妻子去吃夜宵，两人在小贩中心找位子时，梁国贤瞄了与其他同事在喝酒的白国勇和连勇宏一眼。

连勇宏认为梁国贤在“瞪”他，心生不满，站起来走到梁国贤的面前故意大声咳嗽，然后说：“你看什么看？”

梁国贤没理会，带着妻子离开，但连勇宏紧跟在后。两人在小贩中心外争吵，不断互问对方“你要怎样？”

白国勇拨电找连勇宏后，便前往与他会合，跟着一拳挥向梁国贤，与此同时连勇宏则拉住梁国贤的衣领。

三人扭打成一团，梁国贤趁乱离开，连勇宏追了上去，但半路发现对方妻子尾随在后，且正在用手机拍视频，因此回头一拳打在她的太阳穴上。梁国贤的妻子拨电报警，才结束这场闹剧。

四人之后都受伤，梁国贤一只手指骨折和膝盖擦伤，妻子则手脚擦伤。另外两名被告的伤势则比较严重，连勇宏鼻梁骨折，白国勇的鼻梁也疑似骨折，双手双脚也擦伤。

被告没有聘请律师，他昨天在妻子的陪同下出庭。法官下判时说，念在被告配合调查，判被告坐牢两周及一天，还有罚款600元。（人名译音）