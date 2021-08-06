男子没戴好口罩拔腿跑 被追上动手打辅警

38岁男子出外没有戴好口罩，辅警上前询问时，男子拔腿就跑，被追上时还一拳往辅警的头挥去。

被告是38岁的邱伟胜（音译），他面对一项抵触冠病19（临时措施）法令2020和一项蓄意伤人的控状。被告之前认罪后，今早（8月6日）被判接受12个月强制性治疗（Mandatory Treatment Order）。

庭上揭露，受害者是一名28岁策安辅助警察部队（Certis CISCO）的辅警。

今年1月21日下午3时15分许，受害者和同事到德曼花园（Teban Gardens）一带进行执法活动。

在下午4时许，两人巡逻时经过德曼花园路第37A座组屋的德曼巴刹与熟食中心附近，发现被告的口罩没有戴好，上前询问时，被告突然拔腿就跑。

当受害者追上时，被告直接一拳打去，击中受害者的头部。

受害者的同事事后帮忙制服被告，另一名同事也报警求助。整个案发过程被附近的闭路电视拍下来，受害者过后被送往医院治疗，拿了两天的病假。

被告的代表律师求情时说，被告事发时精神分裂症复发，影响到他的行为。

律师指出，被告当时只是一时冲动，并不是预谋犯案。另外，受害者的伤势不重，希望法官判被告接受强制性治疗。

被告今早在母亲和两名女亲友的陪同下上庭，他在法官下判前承诺会遵守强制性治疗的条件。