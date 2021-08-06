环境局再推出送餐服务补贴计划 鼓励摊贩加入送餐平台

（早报讯）为鼓励小贩使用送餐服务，国家环境局再度推出送餐服务补贴计划，符合资格的熟食摊贩可获得500元的一次性补贴。

The convenience of having food delivery options at our fingertips is much appreciated on busy weekdays (or lazy... Posted by National Environment Agency (NEA) on Friday, August 6, 2021

国家环境局今天（8月6日）在面簿贴文说，为支持协助摊贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，当局将重新推出送餐服务补贴计划（Food Delivery Support Scheme）。在计划下，符合资格的摊贩将能获得500元的一次性补贴，减轻他们因提供送餐服务而必须承担的相关费用。

新加坡数码转型办事处的数码大使将走访各熟食中心，向摊贩介绍送餐服务补贴计划、讲解使用送餐平台的好处等。

环境局在去年4月18日首次推出送餐服务补贴计划，申请期限为去年12月31日。共有超过1300名符合条件的摊贩获得500元的补贴。

摊贩只须在今年5月16日至12月31日期间通过送餐服务送外卖，就能上网提交申请。那些已在去年获得这项补贴的摊贩则不能再次申请。所有由环境局或受委经营者所管理的熟食中心的摊贩都能受益。