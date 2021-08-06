亚太和新加坡股市周五持稳 新交所给予海指最大压力

（早报讯）企业盈利信息以及市场谨慎等待美国7月份非农就业数据出炉，致使亚太股市今天（8月6日星期五）普遍相对较稳定，东京股市涨0.33％，香港股市微跌0.1％，悉尼股市涨0.36％，新加坡股市则持平。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报3177.18点，微涨2.08点或0.07％，继续受到新交所（SGX）等股价下跌的压力。

整体本地股市交易量微增至14亿1000万股，总值跌至12亿1000万元。上升股238只，下跌股219只。海峡指数成份股半数下跌，11只上涨，4只持平。

新交所是跌幅最大的海峡指数成份股，今天再跌2.91％，闭市报11.00元，已有分析师建议卖出该股。涨幅最大的成份股是扬子江船业（Yangzijiang），它闭市报1.50元，涨4.17％，交易总值9604万元，是全场第二。新交所交易总值7795万元，全场第三。本地银行股涨跌不一。

扬子江船业昨晚发布上半年净利同比上扬39％至16亿3892万人民币（约3亿4000万新元），营收则下跌20％至66亿零24万人民币。新交所昨早发布全年业绩，净利下跌6％，成本有增加的趋势，股价应声暴跌6％，今天再显著受压，跌幅一度达3.53％，最低报10.93元。

因冠病疫情造成手套需求大增，净室和医用手套厂商立合斯顿（Riverstone）昨晚发布半年净利同比暴增656.8％至10亿4070万令吉（3亿4000万新元），上半年营收大增222.2％至20亿1950万令吉，上半年每股盈利从9.28仙增至70.22仙。

立合斯顿今天股价大涨4.96％，闭市报1.27元。

经营分销超豪华和豪华跑车的凯利板挂牌公司Eurosports环球（Eurosports Global）披露，公司执行董事兼首席执行长吴金山自周三（8月4日）起接受商业事务局（CAD）调查，他在这段期间自愿暂时卸下所有职务，由副首席执行长吴金合代理接任。公司配合当局的调查工作提供相关文件。

Eurosports环球的股价今天暴跌12％，闭市报0.22元。

一合环保控股（Enviro-Hub Holdings）宣布将以4680万元收购马来西亚公司Pastel Glove（PGSB）的75％股权之后，发布答复股东询问的内容，表示PGSB首九个月出现净亏是因为一次过的有关集资的咨询费用造成，它接下来安装更多生产线将不会产生更多一次过的成本。联号公司在上半年将为集团业绩作出正面贡献，公司最迟将在8月14日发布半年业绩，到时将透露详情。

一合环保控股今天股价涨1.19％，闭市报8.5分。吴控股（G.K.Goh）今天暂停交易，待发布消息。