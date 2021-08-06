8月10日起 已完成疫苗接种者可五人一组堂食

（早报讯）社区冠病疫情近日趋稳，全国疫苗接种计划也取得良好进展，我国将分两个阶段放宽防疫措施。从8月10日起，已完成疫苗接种者可五人一组堂食，包括来自同个家庭的12岁及以下孩童。

由于咖啡店和小贩中心较为通风，不论是否已接种疫苗，民众都可在这些餐饮场所堂食，但每组最多两人。

已接种者可五���一组，参加不戴口罩的高风险活动如个人护理服务、室内高强度运动，以及多达500人出席的大型活动如结婚宣誓仪式和宗教集会。

活动前检测（pre-event testing）结果呈阴的未接种者，以及同样属低风险的已康复者，也可参加五人一组的活动。

社交聚会和住家登门访客人数将从最多两人增至五人，未接种者群聚则限制在两人。民众每天参加的聚会限制在两场。

如果疫情持续受控，8月19日启动的第二阶段，将进一步放宽大型活动的人数限制。若出席者全都完成接种，电影院、现场表演、结婚宣誓仪式以及有观众的体育赛事，将可允许多达1000人出席。政府也会放宽居家办公措施，允许多达50％能在家办公的员工返回公司上班。

政府抗疫跨部门工作小组今天（8月6日）召开记者会，宣布逐步过渡到迈向坚强抗疫（COVID-resilient）社会的计划。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇指出，8月10日启动的“预备期”（preparatory stage）将长达一个月左右。当本地八成人口完成接种，我国可逐步进入“过渡期”（transition stage），进一步放宽旅游限制、经济和社交活动。

卫生部长王乙康透露，截至昨天（8月5日），约78％本地人口已接种至少一剂疫苗，完成两剂接种的有67％。预计在国庆日之前，约七成人口将完成接种。

王乙康指出，鉴于重症病患和死亡病例没有失控激增，我国目前处于更有利的地位，以谨慎和精细调准的方式逐步重启经济和恢复更多活动。