人力部10日起受理完成接种工作证件持有者及家属入境申请

（早报讯）人力部将从下周二（8月10日）起开始受理较高风险国家和地区工人及家属的入境申请，但他们入境前须已完成疫苗接种。

根据卫生部今天（6日）发的文告，已接种的申请者必须是在接种两剂辉瑞／复必泰（Comirnaty）、莫德纳或获世界卫生组织列入紧急使用清单的冠病疫苗的两周后，才算完成接种。

卫生部提醒，获准入境的工作证件持有者和家属必须遵守我国现有公共卫生措施。

人力部在今年5月暂停受理较高风险国家和地区工人的新入境申请，以降低境外输入冠病病毒的风险。

另外，本月20日晚上11时59分起，来自澳大利亚、奥地利、加拿大、德国、意大利、挪威、韩国和瑞士的旅客，要是完成接种，可选择在他们的住所履行14天居家通知，但必须是独自居住在自己住所，或只与同样得履行居家通知或拥有相同旅游史的家人同住。些旅客必须在入境前21天未到访其他国家或地区。

另外，联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康在记者会上说，新加坡已放宽一些特定国家和地区，如新西兰和文莱等的边境措施，也希望他们不久后能向我们开放，建立互惠旅游廊道。

他也提到，美国和欧盟多个国家已允许来自新加坡的旅客入境后无须隔离，现在是新加坡要决定是否做好准备回应这些安排。我国须要评估这些地方的风险，交通部也须讨论运作细节，包括认同疫苗证书等。交通部之后将公布更多详情。

财政部长黄循财指出，新加坡继续和不同国家讨论推出特别旅游通道，让双边已接种疫苗的旅客入境后只须接受检测，无须隔离的可行性。我国会先从风险级别与新加坡相似，且疫情受控的国家开始。