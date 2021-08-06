89名12岁以下孩童确诊冠病住院

（早报讯）目前有89名12岁以下孩童因确诊冠病入住新加坡国立大学医院或竹脚妇幼医院，另有35名孩童在社区护理设施隔离康复。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（8月6日）在抗疫跨部门工作小组记者会指出，上述两家医院自去年3月起开始针对照顾年幼孩童及青少年冠病病患展开研究。参与研究的259名病患年龄介于两个月至18岁。

研究发现，当中有不少孩童是从同住家属受感染，此外，每五名孩童当中有一人有相关疾病。

所有确诊孩童中有将近一半出现症状，但大部分都只出现呼吸道感染或发烧等轻微症状。此外，没有孩童出现呼吸困难、需要输氧或入住加护病房的情况。

研究也发现，这些孩童复诊时没有出现冠病后综合症。

麦锡威提醒，尽管本地确诊冠病的孩童占少数，但国外出现确诊孩童入住加护病房甚至死亡的情况。“庆幸的是，我们没有这种情况，但马来西亚和印度尼西亚等邻国都有孩童在确诊冠病后死亡。”

我国截至昨天有577名病患住院，当中有八人在加护病房。这八人年龄介于38岁至90岁，当中只有两人已经完成疫苗接种，其余六人尚未接种疫苗或只接种了一剂。他们也有糖尿病、高血压、肾病或心脏病或等病史��

麦锡威指出，其中90岁的病患是早前确诊病患的密切接触者。

“这反映出病毒有多么容易在同一个屋檐下传染给其他密切接触的家属。所以我们不能掉以轻心，认为年长者只要没出门就会受保护，因为其他家属可能会在外与他人接触后受感染，再将病毒带回家传染给他们。”