本地过去两周共有16名医院职员或住院病患确诊冠病

（早报讯）我国在过去两周共出现16起确诊冠病的医院职员或住院病患，不过目前没有证据显示是职员将冠状病毒传染给住院病患。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（8月6日）在抗疫跨部门工作小组记者会指出，本地7月28日至8月3日期间共有16名医院职员或住院病患确诊冠病。他们都是当局通过医护人员轮流定期检探测或是当事人出现症状后主动受检发现。麦锡威指出，出现症状的医院职员都尽早到诊所看医生，他们平时工作时也都戴好个人防护装备。

至于11名病患则是在住院期间确诊冠病。麦锡威说，虽然这些病患在入院时的检测结果为阴性，但目前没有证据显示是医护人员将冠状病毒传染给这些病患。“一些病患当时可能处于病毒潜伏期，但我们也不能排除他们从其他病患、访客或其他人感染病毒的可能性。”

我国目前有两个活跃感染群是医院感染群。樟宜综合医院在脱离感染群名单三天后，于星期二（3日）再次出现感染群。义顺社区医院则在本月1日出现感染群，��今累计四起。

麦锡威也说，本地医院目前已为冠病病患空出超过800张隔离病床，加护病房床则增加至超过100个。“我国目前有足够床位照顾成人和儿童冠病病患，需要时也会腾出更多隔离或加护病房床位。”