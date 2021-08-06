城市发展预期上半年净亏可达3500万元

（早报讯）城市发展（CDL）预期上半年净亏可达3500万元，因受冠病疫情持续的影响。

它上财年上半年取得310万元净利，这包括一笔1760万元的递延税款贷项（deferred tax credit），那是新西兰政府的冠病19业务持续性配套的一部分。

集团今天（8月6日）闭市后发布业绩警讯时指出，冠病大流行持续已导致防疫措施重新收紧，包括旅行限制和不时的封锁以控制疫情。这些挑战继续打击业绩，尤其是经营集团的酒店业务的千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels）。

它透露，集团上半年扣税前盈利预期将从去年上半年的1380万元下跌25％至30％，因为净融资成本增加、外汇亏损以及脱售收益减少。

净融资成本增加主要是因为集团已在去年把借给协信远创（Sincere Property Group）的贷款和协信远创发行的债券显著减值，今年上半年已没有来自有关贷款和债券的利息收入。集团已把应收的协信远创利息收入全部减值。目前对协信远创的财务曝险为1亿1700万元。

虽然成本管制措施协助酒店业务有所改善，各地城市不时的封锁控制疫情，影响了业务的复苏。酒店业务预期将蒙受营运亏损。

城市发展今天股价持平于6.76元。