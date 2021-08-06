所有地铁和轻轨站 明年3月全面停售普通车票

（早报讯）陆路交通管理局将从明年1月开始，分阶段废除地铁和轻轨列车的普通车票，到时所有乘客只能以储值卡、银行卡，或是电子钱包支付车资。当局会协助惯用普通车票的年长人士、低收入者和客工，鼓励他们改以其他方式付款。

目前，乘客可以通过设在地铁站内的普通自动售票机（General Ticketing Machine）购买普通车票（standard ticket），车票分为单程和双程两种。

陆交局今天（8月6日）发文告宣布这项消息时解释：“这些年来，普通车票的使用率已显著下跌。现在每1000趟车程中，少于一趟是以普通车票付费的。由于使用率低，陆交局决定从明年1月1日起，逐步停售普通车票。”

到了明年3月底，所有的地铁站都将不再出售普通车票，最先开始实行的是普通车票使用率最低的汤申一东海岸地铁线。

我国地铁系统1987年启用时，乘客只能通过购买普通车票付费，不过随着付款方式多元化，普通车票已经不再受乘客青睐。除了没那么方便外，使用普通车票的乘客也须支付较高的车资。

以一趟3.2公里的车程为例，购买普通车票的乘客须付1元7角，用储值卡或账户式（account-based）付费方式的乘客则只须付9角2分。账户式付费方式于2019��推出，包括电子钱包、信用卡和NETS卡等，目前所有巴士、地铁和轻轨的成人车程中，约19％以这种方式付费。

陆交局会与伙伴机构合作，在民众俱乐部、社区服务中心和客工宿舍等地方张贴海报，鼓励惯用普通车票的年长人士、低收入者和客工，让他们了解改用其他付款方式的好处。