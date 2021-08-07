国庆日上午 公众可观赏国旗致敬环节

（早报讯）再过两天我国就庆祝56岁生日，8月9日早上，公众仍然可从9时50分起看到国旗致敬环节以及F-15SG战机飞过。但当天早上到滨海湾浮动舞台现场参与检阅礼的人数再减一半，仅剩600人。

我国于上个月22日再次回到高警戒解封第二阶段，并预计在本月19日能放宽对大型活动的限制。因此，政府才决定于国庆日举办较小型检阅礼，并暂定将其他的表演项目延后至本月21日。

根据国防部提供的资料，8月9日当天，除了检阅礼之外，也会有国旗致敬环节以及F-15SG战机空中飞越致敬。

检阅礼会有11个来自新加坡武装部队、新加坡警察部队以及新加坡民防部队人员组成的步操队伍。四个仪仗队分别来自陆军部队、海军部队、空军部队以及警察部队，而每个仪仗队将会有74名参与者。

现场其他参与队伍还包括武装部队军旗队、武装部队乐队与警察部队乐队组成的53人乐队、以及由五个代表全面防卫中民事防卫和军事防卫的武装部队与内政团队的49人步操队伍。

国防部说：“队伍规模缩小，参与者之间也保持一米的距离。在每个队伍内，参与者的休息和用餐时间也进一步分为小组进行。”

今年国庆日检阅礼也首次通过虚拟方式在大荧幕上播放事先已预录好的12个民间机构与九个学生制服团体进行国庆步操的视频，让他们也能在符合安全管理措施下参与检阅礼。每个队伍有10人参与。