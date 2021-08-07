新加坡佛光山下周末起增加访客人数 其他寺庙暂观望

（早报讯）宗教集会和仪式的人数限制从下周二（8月10日）起放宽，新加坡佛光山将从下周末起把参与法事的信徒人数增加至250人，三巴旺的天富宫则保持谨慎，暂不调整访客人数限制。其他受访寺庙也表示，需进一步讨论后才能确定如何安全的增加访客人数，以及是否调整农历七月的活动。

政府抗疫跨部门工作小组昨天在记者会上宣布，从本月10日起，宗教集会和仪式等大型活动人数限制将放宽至500人，出席者须已完成冠病疫苗接种，冠病康复者和检测呈阴者也包括在内。若有未接种者，在没有提前检测的情况下，活动只允许最多50人出席。

新加坡佛光山将在农历七月举行一系列现场法会，佛光山副住持妙穆法师今早受询时表示，随着政府做出新宣布，佛光山从下周末起将增加参与法会的信徒人数，从目前的最多100人，增加至250人以内。之所以不增加至500人，则是因受到场地大小限制。

她说：“政府宣布放宽措施，我们也会做一些调整，尽量满足更多信徒的需要。但是同时我们还是会继续进行线上直播，让信徒通过不同方式参与活动。想到场的信徒可以向我们报名，我们也会将他们分散至不同场地，保持安全距离，避免造成拥挤。”

至于如何确定信徒已经完成疫苗接种，妙穆法师指出，佛光山之前已记录一些信徒的接种证明，他们预约后来到现场就可以根据名单很快证明是否已完成接种。至于没有留过记录的预约信徒，佛光山会安排工作人员检查他们的手机应用或实体的接种证明。

天富宫负责人黄品捷则指出，往年的中元节都会安排大型祭拜和到坟场进行仪式，但今年“鬼节”只保留简单的道教法事。虽然政府放宽人数限制，但天富宫的祭拜活动将继续保留为每场最多50人。

他说：“许多信徒对疫情还是会有顾虑，不愿参加比较大型的活动，所以我们会选择保持现有的规模，不会刻意扩大。要确保每个参与活动的信徒都完成两剂接种，可能需要更多的人手或时间检查，担心会有困难。”

光明山和洛阳大伯公庙：需进一步讨论才决定是否调整人数限制

光明山普觉禅寺受询时则指出，他们密切关注当局规定的人数限制，并会根据情况作出调整。管理层目前还需进一步讨论，以确定如何能安全地提高访客的人数，具体详情稍后公布。

光明山普觉禅寺目前限制周一至周五每个时段最多50人，不必进行活动前检测，周末和公共假日每个时段则最多90人，并须完成两剂疫苗接种，过去24小时内的冠病检测结果为阴性，或是感染冠病后复原并从诊所取得豁免检测通知。

洛阳大伯公宫活动策划人陈亚铭受访时也说，大伯公庙的理事会要开会后才能决定是否提高访客人数，目前继续保持最多50人进入。他也指出，目前疫情期间信徒们都非常谨慎，相信就算提高访客人数，也不一定会吸引更多人前来。

至于大伯公庙农历七月的活动，陈亚铭表示今年不会举办宴会，只会有简单的祭拜仪式，是否会开放让更多信徒参与，也要在理事会讨论后才能确定和公布。