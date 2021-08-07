裕廊渔港渔获供应少 巴刹鱼贩提高售价

（早报讯）裕廊渔港恢复营业近一周，更多鱼商复工，进口的渔获数量也增加。但因整体的渔获供应较少，导致批发价稍涨，好些巴刹鱼贩提高售价，部分鱼类的价格上涨一到两成。

记者今早（8月7日）走访金文泰西2街第726座巴刹，约10个售卖海鲜和鱼的摊位都已恢复营业，当中有部分鱼贩在今天首日开档。

经营鱼摊30多年的黄清河（62岁）主要售卖红石斑、龙斑、黑仓、鲜虾等，每天所售卖的渔获根据当日的供应而定。黄清河说，今天的渔获批发价上涨约一成左右，因此他也把售价稍微提高。

“批发价贵一点，我就会起一点，最多一公斤提高约5角到一元左右，不能起太多，太贵的话没有人要买。”

黄清河也说，因今天是周末，生意比过去几天好，所有的渔获在10时左右都已售完。

鱼贩陈锡潼（73岁）受访时说，他的一些供应商还没有回到渔港开档，因此今天只能售卖红石斑、午鱼和三文鱼，渔获数量只有以往的25%左右。

“我们只有在周末营业，顾客通常都会提前打电话来问有没有鱼，我只能告诉他们今天没有鱼了，导致我少了约六成的顾客。”

陈锡潼透露，红石斑的批发价从原本的一公斤30多元提高到近40元，因此售价也跟着提高两成左右。

大多受访消费者认为，鱼价有起有落，价格的涨幅在可接受范围内。住在巴刹附近的刘先生（60岁，退休）经常到巴刹采购新鲜的肉类和鱼。许久未购买鲜鱼的他共花了70元，购买约4公斤的龙斑。

“我觉得价格还可以，不会太贵，因为售价是跟着批发价，如果供应少就会贵一些，可以理解。”

裕廊渔港鱼商：流程较顺畅但很多员工还未复工

新加坡鱼商总会主席洪维恩受访时说，目前渔港大多的鱼商都已恢复营业，渔港整体的货量比重开首日来得多，今天到渔港取货的鱼贩也增加近一倍。

“比起恢复批发活动的第一天，现在整个流程都比较顺畅了，卸货的叉车多了一架，总会也多聘请叉车人员，大家都在慢慢习惯新的程序。”

洪维恩说，因一些鱼类如马鲛鱼和红石斑的供应量较少，因此批发价稍有上涨。

新加坡总会副主席林伟健说，因人手不足再加上担心渔获卖不完，他目前的渔获数量只比渔港重开首日增加一成左右。

“我以前有15名员工，现在只有五人开工，其他员工要到下周才会回来，如果进太多货，我完全应付不来。”

林伟健也说，虽然目前有更多鱼商回到渔港开档，但大多数的摊位员工只有以往的一半左右，同样无法处理太多的渔获数量。他也透露，因渔获供应下滑，批发价稍涨一成左右。