宗教集会上部分表演者在经检测后可不戴口罩表演

（早报讯）宗教集会和仪式上不戴口罩的现场表演，如歌唱和吹奏乐器将获准恢复，但表演者事前须接受经认证的抗原快速检测。

12岁及以下孩童也能参与已接种群体的大型宗教集会，但不能占总人数超过20%，五人一组若超过一名孩童，则须是来自同个家庭。

政府抗疫跨部门工作小组昨天（8月6日）宣布放宽宗教集会和仪式等大型活动人数限制，文化、社区及青年部今早也颁布宗教团体防疫指导原则。

从8月10日起，在接受抗原快速检测后，一些表演者可以不戴口罩歌唱或吹奏乐器，但信徒仍需穿戴口罩，并且不能歌唱。

负责组织宗教集会，包括台上和幕后工作人员最多为30人，而能脱下口罩表演的限制在最多10人，他们只有表演时才能脱下口罩。

当局规定，所有参与现场表演的工作人员以及台下的所有信徒都必须已完成疫苗接种，否则禁止不戴口罩歌唱或演奏乐器。

虽然参与大型宗教活动的人数限制增加至500人，但是任何超过50人的集会，主办发都必须将信徒分区，每个区最多50人。

各区之间的信徒不能交流或是跨界，每个区之间也须有至少1. 8米高的阻隔，或是通过围栏划分出至少三米的安全距离。

宗教场所也必须让各区的信徒分开进入或离开，例如依次或是使用不同的出入口，避免他们交流。

到了8月19日，人数限制提高至1000人，但宗教场所必须继续维持最多50人的分区。

有意进行活动的宗教团体须到宗教团体危机预备计划（Crisis Preparedness for Religious Organisations，简称CPRO）网站登记。

那些之前在解封第三阶段还未提交安全管理计划的宗教团体，也必须在开展活动的前两天向当局提交相关计划书。