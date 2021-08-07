小贩中心和咖啡店恢复两人堂食 煮炒摊主感叹生意难做

（早报讯）家人朋友相约外出吃煮炒，人多点的菜肴自然也多，但是下周二（8月10日）恢复堂食后，小贩中心和咖啡店只允许两人同桌，经营煮炒摊位的业者因此预计生意还是难以回到过往的水平。

在咖啡店和小贩中心各有一个煮炒摊位的陈凯文（44岁）今天（8月7日）受访时说：“两人限制对我们伤害很大，煮炒就是要人多一起分享食物才有气氛。一家四五口一起出外用餐，不能坐在一起吃就很难点煮炒。”

他解释，同样是100名顾客，20组五人一桌和50组两人一桌的消费会差很多。人少的话顾客倾向于点炒饭、河粉这类单份的食物，一份五六元，人多才会叫一桌菜，每人花上二三十元。

在红山熟食中心经营煮炒摊位的钟成伟也认为，用餐人数多寡会大大地影响顾客的人均消费。不过除了人数限制外，目前他更烦恼的是政府的堂食限制反反复复。

“只要可以消除社区病例，我不介意政府稍微延长堂食禁令，好过开开关关。因为限制今天这样，明天那样，很难做准备。”

食阁：需较多员工做人潮管制

下个星期二（10���）开始，无论食客是否已注射冠病疫苗，小贩中心和咖啡店都可让两人同桌用餐。餐馆和食阁虽能五人一桌，但是只能接待完成疫苗接种的顾客。

肥雄餐饮集团旗下经营Malaysia Boleh！和Malaysia Chiak！食阁的营运主管白振丰认为，比起餐馆，食阁在人潮管制方面会需要较多员工，尤其是用餐时间。

“我们预见员工需要多一点时间来确认顾客是否注射了疫苗，因为不是所有人能出示‘合力追踪’应用来证明。”

公众廖梅每（50岁，采购员）很期待能跟几名同事一起外出用餐聚一聚，不过因为有些同事只打了一剂疫苗，所以他们得等到这个月底才能聚餐。

她透露，之前放宽五人堂食时，同事们都请了假要一起出门吃饭，结果还没来得及吃就又禁止堂食了。大家最近都在家办公，好久没有见面了。